برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، دشن اليوم نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر «قاعدة معلومات الجيولوجية الوطنية»، إحدى مبادرات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، وعدد من القيادات والمسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

وتحتوي قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية على معلومات جيولوجية إقليمية وبيانات تفصيلية عن الخرائط الجيولوجية بمختلف مقاييس رسمها، إضافة إلى معلومات المسوحات الجيوفيزيائية الإقليمية والمسوحات الجيوفيزيائية التفصيلية لمكامن التمعدن بالمملكة، كما تتضمن قاعدة البيانات الجيولوجية، على معلومات المسوحات الجيوكيميائية الإقليمية والتفصيلية للعينات السطحية وعينات الحفر والآبار، كما تحتوي على البيانات التفصيلية الجيولوجية والتقنية لآبار الاستكشاف المعدني، إضافة إلى التقارير الفنية لمشاريع المسح والتنقيب الجيولوجية لعقود زمنية متعددة بالمملكة العربية السعودية.

وذكر المتحدث باسم الهيئة طارق أبا الخيل أن الهيئة عقدت يوم أمس، اجتماع نهاية العام 2021 لاستعراض الاعمال والمنجزات والمبادرات التي تحققت خلال العام المنصرم، ومناقشة الخطط المستقبلية التي وضعتها الهيئة للعام المقبل 2022، كما تخللت الاجتماع حلقتا نقاش حول مبادرات التعدين وما تواجهه من تحديات، إضافة إلى سبل تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز فرص استقطاب الاستثمارات في قطاع التعدين.