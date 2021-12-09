أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها للناقلات الجوية بشأن تعليق الرحلات الجوية القادمة من جمهورية نيجيريا الاتحادية وإليها، وتحديث إجراءات الحجر المؤسسي المعتمدة للمواطنين القادمين إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها.

وأعلنت أنه يستثنى من ذلك من قضى مدة لا تقل عن 14 يوما في دولة أخرى من الدول المسموح القدوم منها.

وشددت «الطيران المدني» على تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام على غير المواطنين القادمين من نيجيريا مع فحص PCR في اليوم الأول واليوم الخامس بصرف النظر عن حالة التحصين.

وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجر المنزلي على المواطنين القادمين من جميع الدول المعلق القدوم منها لمدة 5 أيام على أن يقوم المسافر بإجراء فحص PCR في اليوم الأول واليوم الخامس بصرف النظر عن حالة التحصين.

يذكر أنه قد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فايروس كورونا في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من والمغادرة إلى 14 دولة هي: جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابواي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني، جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر، وبذلك تصبح نيجيريا هي الدولة الـ15 في قائمة الدول التي يتم تعليق القدوم منها والسفر إليها.