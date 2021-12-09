أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مخالفين لنظام البيئة، (6) مواطنين ومقيما من الجنسية البنجلادشية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن الإجراءات النظامية طبقت بحقهم، مبينا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.