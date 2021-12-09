غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، دولة قطر عقب زيارة رسمية.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما كان في وداع ولي العهد، الممثل الشخصي لأمير دولة قطر الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، ونائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية (الوزير المرافق) الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، وسفير خادم الحرمين الشريفين بدولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ودولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وبعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة مغادرة ولي العهد لدولة قطر بعد زيارة رسمية.

وفي ما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله

أمير دولة قطر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب السمو، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع سموكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

الدوحة: 1443/5/5

الموافق: 2021/12/9