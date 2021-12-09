افتتح أمين جدة صالح بن على التركي، بمركز الصيرفي ميقا مول بجدة أمس، فعاليات اليوم السعودي والعالمي للتطوع تحت عنوان «عطاء وطن»، الذي نظمته جمعية عيون جدة الأهلية بالتعاون مع الأمانة، بمشاركة 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الخيرية.

وأشاد بجهود الجمعية في خدمة المجتمع ودورها في استقطاب عدد كبير من الجمعيات وتفعيل الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة والعمل على توحيد الجهود والتنسيق في ما بينها للخروج برؤية واضحة ومستدامة للتطوع والجهود التطوعية، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف الجهات لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، عدّ رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة المهندس أنس صيرفي استضافة الجمعية لليوم السعودي والعالمي للتطوع للمرة الثانية تتويجاً لجهود مختلف الإدارات والجهات التي عملت خلال العام 2021 لخدمة بلادنا العزيزة من خلال العديد من المبادرات التي تشاركها بها الجمعية عيون جدة واحتضان الجهود التطوعية بمشاركة ومساندة أمانة جدة.