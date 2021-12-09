أطلقت وزارة الحج والعمرة مبادرة وطنية لتمكين مجتمع المصممين والمبدعين من ابتكار شعارها الجديد وفق رؤية ورسالة الوزارة، كاشفة أن قيمة الجائزة 50 ألف ريال.

وتتجسد رؤية وزارة الحج والعمرة في تجربة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن.. محققة لأعلى درجات الرضا، وتتمثل رسالتها في خدمة ضيوف الرحمن عبر ضمان تقديم أفضل الخدمات لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأعلنت أن شروط تصميم الشعار ما يلي: أن يحتوي على شعار المملكة العربية السعودية «السيفان والنخلة»، أن يمثل الشعار رمزية الحج والعمرة، أن يكون بسيطا ولا يحتوي على عناصر معقدة، أن يكون التصميم الرئيسي بالنصوص العربية والإنجليزية، أن يعكس الشعار رؤية الوزارة ورسالتها، أن يكون الشعار بألوان رئيسية وثانوية مع أساليب استخدامه، أن يلامس التصميم مكانة الحج والعمرة في العالم الإسلامي، أن يكون تكوين الشعار متزنا بصريا بأبعاد هندسية متوازنة، أن يكون الشعار مرنا لاستخدامه بأحجام مختلفة

ودعت «الحج والعمرة» إلى إرسال المشاركات عبر البريد الإلكتروني icd@haj.gov.sa، مؤكدة أن آخر موعد لتسليم المشاركات 21 ديسمبر 2021.