دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير عمل 18 فريقاً تطوعياً مكوناً من منسوبي تعليم تبوك، خلال الحفل الذي أعدته الإدارة للاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع بقاعة الأمير سلطان للأنشطة.



ونوه المدير العام بإقبال منسوبي تعليم تبوك على الالتحاق بالعمل التطوعي، مؤكداً أن ذلك يعكس اهتمام الإدارة بالعمل التطوعي، تماشياً مع جهود وزارة التعليم في نشر ثقافة التطوع في كافة المجالات، لاسيما في تعزيز التنمية الاجتماعية، ورفع مستوى مشاركة الأفراد في خدمة الوطن واستثمار مرحلة الوعي بأهمية العمل التطوعي، إلى جانب اكتساب المتطوعين مهارات جديدة في مختلف المجالات ضمن التوجه الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

من جهته أوضح رئيس مجلس التطوع بتعليم تبوك د.عبد الله الحارثي أن الفرق التي تم تدشينها تمثل المرحلة الأولى من فرق التطوع بتعليم تبوك والفرق هي، في تبوك: فريق التعليم التطوعي، فريق وعي وريادة التطوعي، فريق غراس التطوعي، فريق ألوان الأمل للفنون والحرف التطوعي.



وفي تيماء: فريق النور التطوعي، فريق سُحب التطوعي، فريق نماء التطوعي، فريق قطرات الندى التطوعي، فريق هدّاج التطوعي.



وفي حقل: فريق رؤية وطن التطوعي، فريق حقل التطوعي. وفي الوجه: فريق عطاء الوجه التطوعي، فريق فنار الوجه التطوعي. وفي البدع: فريق همة التطوعي، فريق رؤية التطوعي. وفي ضباء: فريق همم التطوعي، فريق طموح التطوعي. وفي أملج: فريق ركاز التطوعي، فريق أملج التطوعي.