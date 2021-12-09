استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في مكتبه بالإمارة، اليوم، نواف بن مياح العنزي بمناسبة تكليفه مديراً لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.

ورحب أمير تبوك بمدير فرع الهيئة بالمنطقة، متمنياً له التوفيق في عمله، مؤكداً الدور الكبير والمهم للهلال الأحمر.

ونوه الأمير فهد بن سلطان بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من دعم سخي لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة تبوك.

من جهته، أعرب العنزي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، ودعمه لفرع الهيئة بالمنطقة.