استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بمكتبه بالإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر. وفي بداية الاستقبال رحب الأمير فهد بن سلطان بالمهندس النصر، ونوه بالدعم الكبير الذي يلقاه مشروع نيوم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتوجيه والمتابعة المستمرة من قبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.



مشيراً سموه إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة ومنها مشروع نيوم من فرص وظيفية واستثمارية وتدريبية لأبناء الوطن عموماً، وأبناء وبنات منطقة تبوك خصوصاً.



من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما يقدمه سموه من دعم وتسخير كافة الإمكانات لنجاح أعمال نيوم.