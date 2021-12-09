تقدم عضوا الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتور فيصل آل فاضل بتوصية تطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحوكمة إجراءات التوظيف أو الإعلان عنه والتظلم بشأنه. ونص عضوا الشورى أن هدفهما من التوصية «كفالة الشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف».

وفي مسوغات التوصية المنتظر عرضها للنقاش قريبا، أشار العضوان إلى «حاجة إجراءات الترشح والتوظيف المتبعة في الوقت الحالي إلى معالجة سلبياتها مثل المحاباة وتغليب المعايير الشخصية». وذكر مقدما التوصية وجود حاجة إلى «آليات واضحة وشفافة يتمكن من خلالها أصحاب التظلمات والشكاوى». وتتجه التوصية إلى جميع المنشآت الخاضعة لنظام العمل، إلا أنهما خصا بالذكر «الشركات الحكومية». واستند العضوان في تقديمهما للتوصية على نظام العمل الذي قرر تساوي المواطنين في حق العمل دون تمييز على أساس الجنس أو العمر أو أي شكل من أشكال التمييز.