أعلن علماء مركز المناعة والعدوى التابع لجامعة هونغ كونغ أنهم توصلوا إلى اختراع جديد صلب قادر على قتل فايروس كورونا الحديد خلال ساعات، بنسبة تصل إلى 99.75%، خلال ثلاث ساعات، وإلى 99.99% في غضون ست ساعات. ويجري العلماء الذين توصلوا لهذا الاكتشاف محادثات مع جهات صناعية لإنتاج أزرار المصاعد، ومقابض الأبواب، وقضبان السلالم، التي تعد أكثر الأشياء التي يتم لمسها في الأماكن العامة. وقالت بلومبيرغ، إنه إذا تم تأكيد فعالية هذا الحديد، وثبت إمكان صنعه بتكلفة زهيدة، فإن من شأنه أن يخفض إلى درجة كبيرة أكلاف تعقيم المباني العامة، كالمطارات، ومحطات القطارات، ودور السينما، والملاعب الرياضية. من ناحية أخرى، كتب بيل غايتس في مدونته أمس الأول، أنه متفائل بأن سنة 2022 ستشهد نهاية المرحلة الصعبة من وباء كوفيد-19. وأقر بأن ظهور سلالة أوميكرون يمثل تحدياً كبيراً؛ لكنه رأى أن العالم بات أكثر استعداداً لمواجهة السلالات السيئة المحتملة، أكثر من أي وقت مضى منذ اندلاع نازلة كورونا. ويعد غايتس رابع أغنى شخص في العالم؛ إذ إن ثروته تقدر بـ 135 مليار دولار. وذكر أنه يتوقع أن تظل الإنسانية تواجه اندلاع هجمات فايروسية من وقت لآخر، لكن وجود اللقاحات الناجعة خفّض تلك المخاطر بنسبة تصل إلى 50%.