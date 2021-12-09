بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة مغادرته دولة الإمارات بعد زيارة رسمية. وقال في برقيته: «يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.صاحب السمو:لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. وتقبلوا تحياتي وتقديري».