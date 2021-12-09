نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ملتقى الأعمال الإماراتي - السعودي، بمشاركة كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة واتحاد غرف التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، ومجلس الأعمال السعودي الإماراتي، بحضور رئيس اتحاد غرف الإمارات عبدالله المزروعي، ورئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الإماراتي عبدالحكيم العمار، والعديد من المسؤولين والمستثمرين.وشهد اللقاء توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين العديد من الشركات الاستثمارية، منها اتفاقية بين شركة البواني القابضة السعودية وشركة برايم الإماراتية في مجال الاستشارات الهندسية، إلى جانب اتفاقية ثانية جمعت بين الشركة السعودية «السحاب للاستثمار»، والشركة الإماراتية «ماجستيك قروب» بشأن «الاستثمار في المدن المتكاملة» بحجم استثمار 10 مليارات دولار.وقال عجلان العجلان خلال الملتقى: «تشير التقارير الاقتصادية إلى توقع تعافي كِلا الاقتصادين لهذا العام، لسرعة استجابة الدولتين باتخاذ الاحترازات الصحية والاقتصادية السليمة للحد من آثار الجائحة خلال العام السابق».وأشار العجلان إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين قد بلغ ما يقارب 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021، حيث ارتفع التبادل التجاري لهذه الفترة ما يقارب 16% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020م، وعليه تحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة من حيث الصادرات والمرتبة الثالثة من حيث الواردات للمملكة.ودعا العجلان رجال الأعمال للعمل إلى دعم عجلة التنمية الاقتصادية في القطاع الخاص لدى الدولتين، وتعزيز الشراكة لدعم الاقتصاد في شتّى المجالات للحد من أثر هذه الجائحة وأيضًا للاستعداد بشكل استباقي للتصدي لمثل هذه التحديات في المستقبل.