سلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بعض المواطنين صكوك عقاراتهم بعد إنجازها من لجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام» التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة.وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها المنصة الإلكترونية للأمانة أكثر من 700 ألف طلب من المناطق كافة خلال المهلة المحددة بعام واحد التي بدأت في الخامس من جمادى الأولى من العام الماضي ١٤٤٢ وتنتهي اليوم (الخميس).وتتكون لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات من ستة قطاعات؛ تشمل وزارة الداخلية، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.وتعمل الأمانة على دراسة طلبات تملُّك العقارات التي ليس لدى أصحابها وثائق نظامية أو غير مكتملة الإجراءات، إضافة إلى التأكد من المتطلبات والشروط اللازمة كافة بالتنسيق مع أكثر من 13 جهة ذات العلاقة بعمل اللجان، لاستكمال النواقص ومطابقة المعلومات.وكانت الأمانة قد أوضحت أن هناك أربعة شروط للتقديم على طلبات تملُّك العقارات هي: «أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5/‏ 5/‏ 1442هـ الموافق 20/‏ 12/‏ 2020، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/‏ 11/‏ 1387هـ».