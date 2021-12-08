قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الأربعاء)، بزيارة لمعرض «إكسبو 2020 دبي» على هامش زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولدى وصول سمو ولي العهد إلى المعرض يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الامارات العربية المتحدة، كان في استقبال سمو ولي العهد، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ورحب سمو نائب رئيس دولة الإمارات بسمو ولي العهد، في زيارته لدبي، فيما عبر سموه عن سعادته بهذه المناسبة.

كما جرى استعراض العلاقات الأخوية والفرص الواعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «إكسبو 2020 دبي» يشكل منصة عالمية لمنجزات الدول وإبداعاتها وابتكاراتها، كما يوفر فضاءً لاجتماع العقول والأفكار والخبرات والتجارب الإنسانية لاكتشاف آفاق جديدة من التعاون وبناء جسور بين الشعوب وتعزيز العمل المشترك.

من جهته أعرب سمو ولي العهد عن التهنئة لسمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على ما يشهده معرض إكسبو 2020 من نجاحات تعكس ما وصلت إليه الإمارات من تطور وازدهار.

بعد ذلك زار سمو ولي العهد -حفظه الله- جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واطلع على محتواه الذي يروي قصة نشأة دولة الإمارات، ويعكس منظومة القيم الإنسانية التي استند عليها الشعب الإماراتي في تحقيق نهضته وتطوره.

ثم زار سمو ولي العهد جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي الذي يعد ثاني أكبر الأجنحة في الدورة الحالية التي تستضيفها دولة الإمارات الشقيقة.

وشاهد سمو ولي العهد مكونات الجناح التي تبرز جوانب مهمة من نهضة المملكة، وتلقي الضوء على ماضيها وحاضرها، ورؤيتها الطموحة للمستقبل عبر محتوى إبداعي يعكس تراث المملكة وطبيعتها ومجتمعها المتنوع، ويُعرّف بخططها المستقبلية في ضوء «رؤية المملكة 2030».

والتقى سموه بالشباب والفتيات السعوديين العاملين في الجناح، مشيداً بجهودهم في استقبال زوار الجناح، وقدرتهم على التعبير عن القيم السعودية الأصيلة المُرحّبة بالعالم.