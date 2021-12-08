كثفت بلدية مدينة الخطة شمال حائل 50 كم جولاتها الميدانية في مدينة الخطة والقرى التابعة لها في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وكذلك صالات الافراح والمناسبات رصدت خلالها عدداً من المخالفات للأنظمة واللوائح وشدد مراقبي صحة البيئة على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق «توكلنا» والاشتراطات البلدية والصحية.

وأكد رئيس بلدية مدينة الخطة الدكتور مشعل مناور الحربي أن المراقبين في بلدية الخطة والقاعد والقرى التابعة يعملون على مدار الساعة لتكثيف الرقابة الصحية على المحال وجميع الأنشطة التجارية ورصد المخالفات وتطبيق الاجراءات الاحترازية والأنظمة وكذلك الحملات التوعوية، مضيفا: نعالج بشكل مستمر جميع المخالفات التي تصلنا عبر «مركز 940»، ومستمرون في تفعيل «مبادرة ممتثل»، وندعو الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفة بلدية من خلال «مركز 940»