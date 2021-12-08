فاز القطري ناصر العطية بالمرحلة الأولى (الرديفة فئة كروس كانتري) في رالي حائل تويوتا الدولي 2021، وطولها 258.14 كيلومتر خاضعة للتوقيت.

وحل الروسي دينيس كروتوف ثانيا. والكوبي ياكوبا ثالثا. بينما انسحب السعودي يزيد الراجحي بسبب عطل في مركبته. وكان في طريقه لتسجيل ثاني أسرع توقيت، إلا أنه تعرَّض للأسف لعُطلٍ في عُلبة التُروس، كلفته التراجع بفارق 1:00:48 ساعة عن ناصر، ليُعلن لاحقه انسحابه من المُنافسات.

وفي (فئة تي 3) فاز السعودي صالح السيف بالمركز الأول، والألمانية فيشر بالمركز الثاني، والسعودية مشاعل العبدان بالمركز الثالث.

وفي فئة (الدراجات النارية) فاز السعودي أنس الرهيني بالمركز الأول. وجاء السعودي عيد الحليك المغيرة ثانيا، والإماراتي عثمان الغفيلي ثالثا.

وفي فئة (كوادز) فاز السعودي عبدالمجيد الخليفي بالمركز الأول، وجاء السعودي هيثم التويجري ثانيا، والسعودي هاني النومسي ثالثا.

واجتاز ناصر العطية، الذي يُساعده الملّاح الفِرنسي ماتيو بوميل، المرحلة خلال 3:20:01 ساعة، في سيارة تويوتا «هايلوكس»، تبِعه السائق الروسي دِنيس كروتوف فارق 6:05 دقيقة، في سيارة ميني «جون كووبر باغي». وعزَّزت نتيجة العطية حظوظه بإحراز لقب كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات «فيا كروس كانتري».

وتمكَّن السعودي صالح بن عبدالله السيف من تصدّر فئة «تي 3» للمركبات الصحراوية الخفيفة الأنموذجية، حيث يُشارك في مركبة «كان - إم مافِريك»، متقدما على الألمانية أنيت فيشر بفارق 4:51 دقيقة. وحلت السعودية مشاعل العُبيدان ثالثا، والأوزبكي أنور إرغاشيف رابعا، والسعوديتان إسراء بنت عبدالله الدخيل ودانيا بنت سعود عقيل في المركزين الخامس والسادس.

وأنهى السائقان البولندي ياكوب «كوبا» بروزيغونسكي والأرجنتيني سيباستيان هالبيرن المرحلة في المركزين الثالث والخامس على التوالي، وكلاهما يقود سيارات ميني «جون كووبر ووركس باغي» من تحضير فريق «أكس رايد»، وجاء السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف رابعا في سيارة «بي إم دبليو أكس 5».

وتمكَّن الدرّاج السعودي أنس الرهيني من تسجيل أسرع توقيت في فئة الدرّاجات النارية العادية، متقدما بـ61 ثانية على مُواطنه عبدالحليم المُغيرة، وأنهى الدرّاج الإماراتي عُثمان الغفيلي المرحلة ثالثا.

وسجَّل الدرّاج السعودي عبد المجيد الخُليفي أسرع توقيت في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات «كوادز» مُمتطيا درّاجة ياماها، علما أنه فاز بلقب هذه الفئة عدة مرات في رالي الدولي. تبِعه مُواطناه هيثم التويجري، بطل الفئة في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة «باخا»، وهاني النومسي.

وتمكَّن السعودي المشنا الشمري من تسجيل أسرع توقيت في تصنيف الرالي الوطني في سيارة نيسان «باترول»، وأنهى التشيكي يوسف ماتشاسيك المرحلة ثانيا في مركبة كان - إم «دي في 21» من تحضير فريق «باغيرا»، والسعودي سعيد بن زكي الموري المرحلة ثالثا في مركبة كان - إم.

وسجَّل السائق الفِرنسي تيو كالفيه، بمُعاونة التشيكيان الملّاح يوسف كالينا والميكانيكي توماس سيكولا، أسرع توقيت في فئة الشاحنات في شاحنة «تاترا».

وتقام غدا (الخميس)، المرحلة الثانية، طولها 314 كيلومترا عبر المناطق الصحراوية المحاذية لحائل، تبدأ المرحلة بمرحلة وصل طولها 99 كيلومترا من مُخيَّم المبيت إلى خط بداية المرحلة الخاصة، حيث توجد نُقطتا مراقبة، الأولى على بُعد 105 كيلومترات داخل المرحلة، والأخرى على بُعد 197 كيلومترا، تتبعها مرحلة وصل طولها 96 كيلومترا باتجاه مُخيَّم المبيت.

•• رالي حائل الدولي - كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت - فئة السيارات (بعد المرحلة الخاصة الأولى):

1- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ المساعد ماتيو بوميل (فِرنسا) - السيارة تويوتا «هايلوكس غازوو» - 3:20:01 ساعة

2- دِنيس كروتوف (روسيا)/ المساعد قُسطنطين جيلستوف (روسيا) - السيارة ميني «جون كووبر ووركس باغي» - 3:26:06 ساعة

3- ياكوب «كوبا» برزيغونسكي (بولندا)/ المساعد تيمو غوتشالك (ألمانيا) - السيارة ميني «جون كووبر ووركس باغي» - 3:30:03 ساعة

4- فلاديمير فاسيلييف (روسيا)/ المساعد أوليغ أوبِرينكو (لاتفيا) - السيارة «بي إم دبليو» «أكس 5» - 3:30:15 ساعة

5- سيباستيان هالبيرن (الأرجنتين)/ المساعد بِرناردو غراو (الأرجنتين) - السيارة ميني «جون كووبر ووركس باغي» - 3:31:35 ساعة

6- لايا سانز (إسبانيا)/ المساعد ماوريتسيو غيريني (إيطاليا) - السيارة ميني «جون كووبر ووركس رالي» - 3:38:51 ساعة

7- لوسيو ألفاريز (الأرجنتين)/ المساعد أرماند مونليون (إسبانيا) - السيارة تويوتا «هايلوكس أوفردرايف» - 3:42:17 ساعة

8- ميشال غوتشال (بولندا)/ المساعد شيمون غوسبودارشيك (بولندا) - السيارة كان - إم «مافِريك» (تي 4) - 3:46:06 ساعة

9- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ المساعد ماريك سيكورا (سلوفاكيا) - السيارة فورد «إف 150 إيفو» - 3:48:31 ساعة

10- مولي تايلور (أستراليا)/ المساعد دايل موسكات (أُستراليا) - السيارة كان إم «مافِريك» (تي 4) - 3:55:49 ساعة

•• رالي حائل الدولي - كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت - فئة الدرّاجات النارية (بعد المرحلة الخاصة الأولى):

1- أنس الرهيني (السعودية)​​ الدراجة «كاي تي إم» «إي أكس سي 450» ​​3:11:17 ساعة

2- عبدالحليك المُغيرة (السعودية)​​ الدراجة «كاي تي أم» «إي أكس سي 450»​​3:12:18 ساعة

3- عُثمان الغفيلي (الإمارات) الدراجة ​​هوندا «سي آر أف 450» ​​​3:17:01 ساعة

4- أحمد الجابر (السعودية)​​ الدراجة «كاي تي أم» «500 إي أكس سي - أف»​ 3:17:18 ساعة

5- مشعل الغُنيم (السعودية)​​ الدراجة هاسكفارنا «أف آر 450 رالي»​​3:27:26 ساعة

•• رالي حائل الدولي - كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت - فئة كوادز (بعد المرحلة الخاصة الأولى):

1- عبد المجيد الخُليفي (السعودية) الدراجة ​​ياماها «رابتور 700»​3:19:09 ساعة

2- هيثم التويجري (السعودية) الدراجة ​​ياماها «واي أف زد 450»​3:35:36 ساعة

3- هاني النومسي (السعودية) الدراجة ​​ياماها «رابتور 700»​4:22:49 ساعة

•• رالي حائل الدولي - كروس كانتري، الترتيب العام المؤقت - فئة الشاحنات (بعد المرحلة الخاصة الأولى):

1- تيو كالفيه (فِرنسا)/ الملّاح يوسف كالينا (تشيكيا)/ الميكانيكي توماس سيكولا (تشيكيا) ​​​​​​الشاحنة ​​تاترا ​​4:59:38 ساعة