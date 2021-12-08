وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بتأسيس مكتب تنفيذي يتولى إدارة عضوية مدينة بريدة في منظمة اليونسكو للمدن المبدعة، خلال ترؤسه اجتماعاً بمناسبة فوز مدينة بريدة باليونسكو، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة.

وأكد أمير القصيم خلال الاجتماع أهمية مثل هذه الإنجازات التي حققتها المنطقة، كونها إنجازات على الصعيد العالمي ومن إحدى المنظمات الدولية، موضحا أن إمارة المنطقة حريصة على دعم كل الجهود الرامية الى تميّز المنطقة، مواصلة الحصول على الاستحقاقات الإقليمية والعالمية، مشددا على استمرارية العمل في ملف عضوية مدينة بريدة في منظمة اليونسكو من خلال فريق العمل التنفيذي، منوهاً بدور ودعم وزارة الثقافة والهيئة العامة لفنون الطهي.

واستعرض الاجتماع، تشكيل الفريق التنفيذي لإدارة عضوية مدينة بريدة في منظمة اليونسكو، والخطوات العملية خلال المرحلة القادمة ودور أعضاء الفريق في متابعة تسجيل العضوية لدى المنظمة.