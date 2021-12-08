أعلن مكتب الادعاء الفرنسي في باريس (الأربعاء) إطلاق سراح المواطن السعودي الذي اعتقل في العاصمة الفرنسية للاشتباه في علاقته بقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وأضاف البيان صادر عن مكتب الادعاء أن عملية التحقق من هوية المواطن السعودي خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال التركية لا تنطبق عليه.

وكان المواطن قد اعتُقل «بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات القضائية التركية في الخامس من نوفمبر 2018 في إطار جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي»، وفق ما أوضح المدعي العام ريمي هايتس في بيان. وتابع هايتس «عمليات التدقيق المعمقة المتعلقة بهوية هذا الشخص أتاحت التوصل إلى أن المذكرة لا تنطبق عليه»، و«أُطلق سراحه».