تواصل جامعة طيبة لليوم الثاني على التوالي جلسات ملتقى اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى تمكين طلبة ذوي الإعاقة من الحصول على أفضل الخدمات الصحية والتعليمية دون تمييز.

وشهدت الجلسة الأولى محاضرة بعنوان «أساسيات لغة الإشارة» قدمها الدكتور غيثان العمري، فيما جاءت المحاضرة الثانية بعنوان «التعليم الجامعي لذوي الإعاقة الفكرية» وقدمها الدكتور سامي الحربي، وكذلك محاضرة بعنوان «اضطرابات التواصل من منظور التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة»، وقدمها الدكتور محمد الحربي.

وفي بداية الجلسة الثانية ناقش الدكتور عادل الخالدي في محاضرته «أساسيات طريقة برابل»، كما جاءت المحاضرة الثانية بعنوان «الإعاقة الفكرية برؤية جديدة»، وقدمها الدكتور عدنان الحازمي، وآخر محاضرة في الجلسة الثانية كانت بعنوان «التواصل الكلي مع الصم وضعاف السمع»، وقدمها الدكتور محمد الذبياني.

وقدم في الجلسة الأخيرة من الملتقى الدكتور أحمد عبدالعزيز محاضرة بعنوان «التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة وجهود المملكة العربية السعودية»، وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان «أبرز الخدمات المقدمة بمركز التأهيل الشامل» وقدمها الدكتور إبراهيم الطبيقي، واختتمت أميمة الشنقيطي الملتقى بمحاضرة بعنوان «أخلاقيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة».