نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين في منطقة الباحة، أخيراً، حلقة إثرائية عبر الاتصال المرئي بعنوان «إعلام التنمية، وتنمية الإعلام»، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وتطرق ضيف الحلقة رئيس الشؤون المحلية والتحقيقات في صحيفة «عكاظ» الزميل زياد العنزي، إلى التعريف بالصحافة وفنونها، ودور الإعلام في إنجاز أهداف التنمية للدول والمجتمعات، إضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في العملية التنموية.

من جهته، عدّ مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة الباحة الزميل الدكتور علي محمد الرباعي الحلقة الإثرائية التي قدمها الخبير الإعلامي زياد العنزي نتاج لتجربة عملية ومهنية، مشيراً إلى حرص نحو 120 إعلامياً لحضورها، والتفاعل الإيجابي معها بالنقاش وطرح الأسئلة، مثمناً في الوقت ذاته للزميل العنزي مبادرته الخلّاقة، وإسهامه بالطرح النوعي. وأكد الرباعي أهمية التدريب المستمر للصحفيين لتطوير المهارات ورفع كفاءة المنتمين لبلاط السلطة الرابعة.

من جانبه، أوضح الإعلامي زياد العنزي أن مثل هذه اللقاءات الإثرائية التي تقودها هيئة الصحفيين السعوديين في كل المناطق، تخدم المهنة بشكل عام، وتبحث في تحدياتها والطرق الإعلامية الهادفة، والملامسة لحاجات الجمهور، والتعرف عليها وطرح الحلول الملائمة لها.

وثمن العنزي دعم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، للإعلاميين وإيمانه بأهمية الصحافة بالعمل إلى جوار أجهزة الدولة لما يخدم الوطن والمواطن في كل المجالات.