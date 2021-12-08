تزامناً مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع، نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة النشاط الطلابي للبنين -قسم النشاط الاجتماعي، وحدة العمل التطوعي- احتفاء باليوم العالمي للتطوع، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور ساعد بن سعيد الثبيتي، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، ومديري المدارس والمعلمين والطلاب، والفرق التطوعية بالمدارس. واشتمل الاحتفال الذي أقيم على مسرح الإدارة بالفيصلية على عروض مرئية عن التطوع، وعروض من وحدة التطوع، إضافة إلى لوحة فنية ومعارض فنية من فرق مدارس الطائف التطوعية، ثم تدشين الحملة التربوية «مدارس الطائف خضراء» التي تشهد فعالياتها ثانوية هوازن وتعد نموذجا لربط الطالب بمدرسته وتطوعه في خدمتها من خلال التشجير والفعاليات المصاحبة. وأكد الثبيتي في كلمته أن التطوع قيمة من قيم المجتمع والإنسان بما يقدم لدينه ولوطنه وللمجتمع، وقال في السعودية فرص عظيمة وقنوات تشجع أن تعمل في هذا المجال، مضيفاً أن مدارس الطائف الخضراء تنسجم مع رؤية ولي العهد «السعودية الخضراء»، متمنيا أن يكون التنافس شريفا بين مدارسنا لتحقيق أهداف الحملة التربوية. وأشاد الثبيتي بمشاركات طلاب التعليم العام والطلاب ذوي الإعاقة والمكفوفين، كما أشاد بمشاركات الفرق التطوعية بالمدارس المشاركة في المعرض والمبادرات التطوعية، مقدماً شكره وتقديره لكل من ساهم في العمل التطوعي في تعليم الطائف، ولمدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي، ولمدير قسم النشاط الاجتماعي، ومنسوبي إدارة النشاط الطلابي، ولوحدة العمل التطوعي، وللجهات الداعمة وهي أمانة الطائف، مؤسسة سالم بن محفوظ، مؤسسة الكود المتقن لتقنية المعلومات، وجمعية أركان التطوعية.