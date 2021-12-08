سلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعض المواطنين صكوك عقاراتهم بعد إنجازها من لجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام» التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة. يذكر أن عدد الطلبات التي استقبلتها المنصة الإلكترونية للأمانة بلغت أكثر من 700 ألف طلب من مختلف مناطق المملكة خلال المهلة التي بدأت في الخامس من شهر جمادى الأولى من العام الماضي ١٤٤٢هـ وتنتهي غدا (الخميس) والمحددة بعام واحد. وتتكون لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات من 6 قطاعات حكومية هي: وزارة الداخلية، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة. وتعمل الأمانة على دراسة طلبات تملُّك العقارات التي ليس لدى أصحابها وثائق نظامية أو غير مكتملة الإجراءات، إضافة إلى التأكد من المتطلبات والشروط اللازمة كافة وذلك بالتنسيق مع أكثر من 13 جهة ذات العلاقة بعمل اللجان، لاستكمال النواقص ومطابقة المعلومات. وكانت الأمانة أوضحت أن هناك 4 شروط للتقديم على طلبات تملُّك العقارات هي: "أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من التاريخ 05/ 05/ 1442هـ الموافق 20/ 12/ 2020، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 09/ 11/ 1387هـ.