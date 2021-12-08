وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مجموعة من عقود المشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 67 مليون ريال، وذلك في مواقع مختلفة ومتنوعة في منطقة عسير؛ سعياً لدعم تنمية المنطقة سياحياً واقتصادياً، وتنمية الخدمات بها وتوفير الفرص الوظيفية ودعم رواد الأعمال والمستثمرين، تحقيقاً لعناصر جودة الحياة. وقال أمين منطقة عسير إن العقود الاستثمارية التي أبرمتها الأمانة شملت مواقع متنوعة وأنشطة متعددة بمدد وعقود ومساحات مختلفة، مفيداً بأن من ضمن العقود توقيع عقود استثمارية مع عدد من المستثمرين، والشركات الوطنية في عدة مجالات مختلفة، إضافة إلى توقيع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مصانع لخلاطات الإسمنت، ومجمعات تجارية، وعقود دعاية وإعلان، فيما تم تقييم وتحديد الفرص الاستثمارية في تلك المواقع من خلال دراسة جدوى واضحة ومفصلة من خبراء ومستشارين في المجالات ذاتها. وأضاف، أمانة منطقة عسير تهدف إلى دعم الناتج المحلي وتشجيع رواد الأعمال وحثهم على الاستثمار في منطقة عسير، مقدماً شكره لأمير المنطقة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. يُذكر أن الأمانة دعت إلى المبادرة والاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها في عدة مجالات وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».