رعى أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة الأمير سعود بن خالد الفيصل، حفل تخريج «ضباط الحركة» بالشركة السعودية للخدمات الأرضية بالمدينة المنورة، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد الإدريسي.

وشهد الحفل تخريج ثلاث دفعات من «ضباط الحركة»، وذلك بعد إتمامهم برنامجا تدريبيا يشمل ٧٢ ساعة من التدريب النظري والعملي، وإنهاء ٨٠ رحلة تحت إشراف مدربين مختصين في مجال الخدمات الأرضية.

وبارك الأمير سعود بن خالد الفيصل للخريجين بهذه المناسبة، منوهاً بما اكتسبوه من معارف علمية ومهارات تؤهلهم لتنفيذ المهمات المنُاطة بهم، سائلاً الله تعالى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية القادمة لخدمة وطنهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، أن هذه الخطوة أتت من منطلق الالتزام بدعم أهداف إستراتيجية منظومة الطيران في المملكة العربية السعودية، لبناء عناصر بشرية مؤهلة وقادرة على قيادة هذا القطاع الواعد، وتزويدهم بالمعرفة العلمية والعملية، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتمكين الكوادر الوطنية وسعودة قطاع الطيران، أخذا في الاعتبار التطورات المتسارعة التي شهدها القطاع، لتحقق الشركة هدفها بأن تكون الرائدة في مجال الخدمات الأرضية في المملكة، مُشيراً إلى أن «ضباط الحركة» أحد الأعمدة الأساسية في إنجاح العمليات التشغيلية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.