صرح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير من إحباط محاولات تهريب (352) كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(54) طنا و(368) كيلوغرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على (63) متهما، منهم (30) مواطنا، و(33) مخالفا لنظام أمن الحدود، (23) من الجنسية اليمنية، و(10) من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.