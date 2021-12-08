ثمّن رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ترحيب الجانبين السعودي والعماني بتدشين المنفذين السعودي والعماني وذلك خلال زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سلطنة عمان ولقائه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.

وأكد أن تدشين المنفذين يأتي تعزيزاً للروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقة، مشيراً إلى أهمية المنفذين في دعم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أعرب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي عن بالغ اعتزازه بترحيب قيادتي المملكة وسلطنة عُمان بتدشين المنفذين السعودي والعماني، مؤكدًا أن المنفذ سيُسهم في سلاسة وانسيابية تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.

وأكد أبانمي أن الهيئة أكملت كافة استعداداتها في منفذ الربع الخالي لاستقبال المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتوفير كافة السُبل لتحقيق انسيابية الحركة، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة الركاب في المنفذ تبلغ 1700 مركبة يومياً، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمنطقة الشحن 966 شاحنة يومياً.