قامت هيئتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظتي خليص والجموم بتشجير مبانيهما تفعيلًا «لمبادرة السعودية الخضراء» التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي تستهدف استراتيجية خفض انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 50%؜ وتنفيذ كل ما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاستدامة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وأوضح مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد العمري، أن جميع الهيئات بمنطقة مكة المكرمة قد تم توجيهها لتفعيل هذه المبادرة المباركة التي من شأنها تحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- في جعل المملكة تقود العالم من خلال هذه المبادرة النوعية وغيرها من المبادرات التي أطلقتها المملكة الساعية لرفع جودة حياة الفرد، والمحافظة صحة الإنسان.