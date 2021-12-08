دشن المركز الوطني للفعاليات منصته الإلكترونية «انجز» التي تهدف إلى تسهيل إصدار تصاريح الفعاليات بمختلف أنواعها الترفيهية والرياضية والثقافية، أو المعارض والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرعة والمنظمة والأمنية من دون الإخلال باختصاصاتها.

وأوضح المركز أن الهدف من المنصة توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتذليل التحديات بتحقيق التناغم والتوافق بين الجهات ومساعدة المستفيدين في الحصول على التراخيص اللازمة عبر توفير اشتراطات الجهات الحكومية من خلال موقع واحد هو منصة «انجز»، https://enjz.nec.gov.sa التي من أبرز أهدافها مساندة الشركات المنظمة للفعاليات، وتجسير العلاقة بينها وبين الجهات الحكومية، وإيجاد مرجع موحد لحل جميع المشكلات مع المختصين في القطاعات الحكومية لضمان المحافظة على الأنظمة والممتلكات التابعة لها، وتوحيد التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لتفادي تكرار المعاملات.وتعمل المنصة الإلكترونية «انجز» على تسهيل جميع التصاريح المطلوبة لإقامة الفعاليات من الجهات المعنية في مدة لا تتجاوز 72 ساعة على يد فريق مدرب يعمل بكفاءةٍ عالية.وتصدر «انجز» بطاقتي اعتماد للجهات والشركات العاملة في قطاع الفعاليات المختلفة؛ إحداها الاعتماد المبدئي التي تؤهل المنظم للعمل في الموقع المراد تنظيم الفعالية فيه لكسب الوقت، والعمل على المعايير المطلوبة حتى إصدار البطاقة الثانية «الاعتماد الشامل»، والتي تمنحه جميع الموافقات والتراخيص للعمل على الفعالية من الجهات المشرعة.يذكر أن المركز الوطني للفعاليات أطلق مؤخراً منصة «مطلوب» التي تهدف إلى تسهيل وتنظيم مشاركة الأفراد والشركات في فعاليات ومواسم السعودية ليكونوا جزءاً منها سواء كان من خلال طرح الأفكار، أو تقديم الخدمات، أو تنفيذ الفعاليات، وكل ما يخص المشاركة والاستفادة منها.