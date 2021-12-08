جاءت الزيارة الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له إلى عُمان التي نتج عنها توقيع 13 مذكرة تفاهم باستثمارات قيمتها 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال)، لتؤكد الرؤية الموحدة للبلدين الشقيقين، وتعزز الاستثمارات المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كالطاقة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية، إضافة إلى عدد من الاستثمارات النوعية في منطقة الدقم.وستسهم المذكرات التي وقّعت أخيراً، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين في البلدين، خاصة أن تلك المذكرات شهدتها كبريات الشركات الوطنية، بما ينعكس على تطور الخدمات وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ورؤية عُمان 2040. ومن الانعكاسات المباشرة للمذكرات، مساهمتها في تعزيز العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، من خلال دعم العلاقات الاستثمارية المتبادلة، وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.