جسّدت إدارة ومعلمو مدرسة بجدة صورة من صور الوفاء والمحبة لأحد معلمي المدرسة الذي انتقل إلى رحمة الله في وقت سابق بعد إصابته بمضاعفات فايروس كورونا المستجد.

وكانت إدارة المدرسة النموذجية الثالثة بجدة قد قامت بتسمية قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمدرسة باسم معلم مادة العلوم السابق بالمدرسة أحمد عسيري رحمه الله، كرمز وفاء وتقدير له حيث أسهم هذا القرار في سعادة زملائه من معلمين وإداريين، مقدمين الشكر لإدارة المدرسة على هذه البادرة الراقية.

من جهته، أوضح مدير المدرسة غرمان العمري أن ذلك أبسط ما يمكن تقديمه للزميل الراحل من تقدير ووفاء، مضيفاً بأنه خدم لسنوات طويلة في سلك التعليم وكان نعم المعلم والزميل، داعياً العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.

يذكر بأن إدارة تعليم جدة قد قامت ببادرة وفاء العام الماضي تمثلت في تقدير المعلمين والمعلمات الذين انتقلوا إلى رحمة الله وذلك بتصميم دروع تذكارية وشهادات وفاء وتقدير تسلمها ذووهم.