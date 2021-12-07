نفذ وفد من الهيئة السعودية للسياحة وعدد من منظمي الرحلات السياحية بالمملكة زيارة لأبرز المواقع السياحية بمحافظة الليث واطلعوا على مقوماتها الجاذبة التي تتمتع بها ولقيت اهتماما كبيرا في الفترة الاخيرة من السياح.وزار الوفد بزيارة وادي الليث الذي يقع في شرق محافظة الليث ويعتبر من أكبر أودية تهامه الحجاز ويصب من جبال السراة في البحر الأحمر ويبعد عن الليث 35 كلم، وأيضا قاموا بزيارة وادي ذهب بمركز الرهوة والتمتع بمشاهدة الشلالات التي تعج بالسياح ومن ثم قاموا بزيارة مياه النبع الحارة والتي تقع على بعد 48 كلم شرق محافظة الليث تتميز مياهها بخصائصها العلاجية ويقصدها الزوار من جميع أنحاء المملكة للسياحة، وأقيم فيه ورشة عمل للاطلاع على كافة المعلومات للمواقع السياحية في محافظة الليث وذلك بحضور الأمير سعود بن عبدالله آل سعود، وفي اليوم التالي قام الوفد بزيارة جزيرة جبل الليث وهي جزيرة تمتد على ساحل محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة وتقع الجزيرة في البحر الأحمر وتتكون من جزيرة رئيسية تتمثل في جزيرة جبل الليث وتتبعها اثنتا عشرة جزيرة صغيرة وتبعد عن الليث نحو 11,50 ميلاً بحرياً، وتتميز بأن مياهها صافية وذات منظر طبيعي وتكثر بها الأسماك النادرة والشعب المرجانية وتبلغ مساحتها 4 كلم وقد مارس البعض منهم السباحة والغوص وبعض الألعاب المائية. وتأتي هذه الزيارة لما يحظى به القطاع السياحي في المملكة من دعم متواصل واهتمام مستمر وتأكيداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله من دعم بالغ واهتمام كبير لتعزيز دور القطاع السياحي لتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.