تسعى المملكة العربية السعودية لتعزيز الترابط مع كافة دول المنطقة بما يسهم في الارتقاء بقطاع النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز هذا القطاع الممّكن الرئيسي للاقتصاديات العالمية.

وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة لتكون ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، والحفاظ على ريادة المملكة في ترابط شبكة الطرق، إذ تعد المملكة الأولى عالمياً في هذا المؤشر.

وباكتمال افتتاح الطريق الرابط مع سلطنة عمان تكون وزارة النقل والخدمات اللوجستية قد أكملت الربط بطرق برية مباشرة مع كافة دول الخليج، حيث يعد الطريق الرابط بين المملكة وعمان إنجازاً هندسياً فريداً نظراً لصعوبة تنفيذه كونه يعبر صحراء الربع الخالي، وسيسهم المنفذ في تعزيز التبادل التجاري بين المملكة وعمان وفتح فرص استثمارية كبرى في البلدين.

عن الطريق:

يمتد بطول 725 كم من تقاطع البطحاء حتى منفذ أم الزمول

تكلفة الإنشاء مليار وتسع مئة وسبعة ملايين وخمسمائة وسبعون ألف ريال

أكثر من مليون وثلاثمائة ألف ساعة عمل

750 معدة ثقيلة تلائم جغرافية صحراء الربع الخالي

إزاحة 150 مليون متر مكعب من الرمال

12 مليون متر مكعب حجم مواد الحماية من الرمال

مليون متر مكعب حجم طبقات الأسفلت

مزود بكافة وسائل السلامة المرورية

إنارة الجزء الأخير بطول 30 كيلو متراً

اكتمال الربط بطرق مباشرة مع كافة دول الخليج

أثر الطريق:

زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ أكثر من 10 مليار ريال

تمكين قطاعات الحج والعمرة والسياحة

تسهيل تنقل ضيوف الرحمن والسياح

رافد مهم لحركة التجارة الإقليمية

ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

الوصول بالمملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي

تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل