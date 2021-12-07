أبرمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عملاق صناعة التحلية في العالم اليوم مذكرة تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك العالمية المتخصصة في مجالات الاستفادة من الطاقة والتشغيل الرقمي، بهدف تفعيل وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة والتقنيات المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، لخدمة كافة الخطط والمشاريع المستقبلية لقطاع المياه، وجعلها أكثر استدامة ومرونة وإنتاجية وتنافسية، إضافة لتوفير فرص تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مجال صناعة التحلية.

ونصت مذكرة التفاهم على توفير الحلول التطويرية والمقترحات التحسينية للمنظومة التشغيلية لتحلية المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعقد البرامج التدريبية والتطويرية وإقامة ورش العمل المشتركة، والزيارات التنسيقية لمواقع الأعمال والمنظومات وفقاً لما تتطلبه مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتبادل المعرفة والدراسات والأبحاث التي تعزز توطين حلول الذكاء الاصطناعي، والتعاون في مجال إعداد ومراجعة وتطوير اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والبرامج ذات العلاقة بتحسين الإجراءات ورفع جودة المشاريع وتحسين العملية التشغيلية، وتبادل الخبرات بواسطة المختصين في تنفيذ المبادرات والمشاريع.

واتفق الجانبان على فتح آفاق التعاون المستقبلي الاستراتيجي في مجال تطوير وتفعيل الحلول المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ورصد المخاطر وجمع المعلومات وتحليلها باستخدام التقنيات الذكية وتقديمها للمعنيين بما يسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وتطويرها.

كما تتيح مذكرة التفاهم دراسة وتبادل المعرفة في مجال تقليل تكلفة التشغيل والصيانة وزيادة عمر الأصول والأنظمة عن طريق تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، والعمل على إعداد كفاءات سعودية قادرة على إدارة الأنظمة بكفاءة عالية وتطوير الحلول الرقمية بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، ويتم رفع كفاءة أداء الأصول لأقصى درجة من خلال تقليل وقت التوقف وزيادة مستويات الأداء بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، ومراجعة وتطوير الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بمعدات إدارة الطاقة والتحكم الآلي لتتناسب مع آخر التقنيات الحديثة التي تُمكن من رفع الأداء وخفض تكاليف التشغيل.