أبرم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة اتفاقية شراكة تعاون مع جمعية صناعة الفعاليات الاحترافية في تنظيم الدورات واللقاءات الإعلامية المشتركة عن بعد.

وأوضح مدير فرع الهيئة فهد الإحيوي بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن فعاليات الفرع لتحقيق الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين في مختلف البرامج واللقاءات، مشيرا إلى أن جمعية صناعة الفعاليات الاحترافية ستكون إحدى شركاء النجاح لفرع الهيئة بمكة المكرمة في دعم التنظيم الفني والتقني لإقامة الدورات والفعاليات الهادفة والبناءة عن بعد ودعم خطط وبرامج الفرع الهادفة لتنفيذ جميع الأعمال والإنجازات على أكمل وجه.

من جهته، قال عضو مجلس الإدارة المؤسس والمدير المالي للجمعية زيد زارع إن رسالة الجمعية تتلخص في الوصول إلى أعلى درجات الاحترافية تماشيا مع رؤية المملكة وتطبيق أفضل المعايير العالمية في صناعة الفعاليات الثقافية الترفيهية والرياضية والمؤتمرات والمعارض وجميع المناسبات العامة والخاصة للوصول إلى الاحترافية المهنية وتطوير المستدامة، مشيرًا إلى أن من أهداف الجمعية تطوير سوق صناعة الفعاليات المحلي وتدريب العاملين في القطاع الخاص على التقنيات الحديثة وتحفيز المبادرات والأعمال الإبداعية في قطاع صناعة الفعاليات.