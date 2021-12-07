بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بمناسبة مغادرة سموه للسلطنة بعد زيارة رسمية، وفي ما يلي نص البرقية:

صاحب الجلالة السلطان/ هيثم بن طارق

سلطان عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب الجلالة، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع جلالتكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأسأل الله عز وجل لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب العُماني الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

مسقط: 3 / 5 / 1443هـ

الموافق: 7 / 12 / 2021

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد غادر سلطنة عُمان اليوم (الثلاثاء).

وكان في وداعه لدى مغادرته قصر العلم بالعاصمة العمانية مسقط جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

كما كان في وداع ولي العهد لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، ومعالي الفريق أول سلطان النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس بعثة الشرف، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي.