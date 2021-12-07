دشن محافظ أضم عبد الله الفيفي بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس عمر الزهراني ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحيى عبدالواحد الزهراني سوق الثلاثاء الشعبي في مقره الجديد بالمحافظة والذي أقامته البلدية على المساحة 67 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 4482789 ريالا، ويحتوي السوق على عدد 11 محلا تجاريا وسوق للمواشي والأعلاقدف وحظائر مواش بلغت 24 حظيرة ومسلخ مجهز بكافة التجهيزات. وقد أعرب الفيفي عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها بلدية المحافظة في تهيئة الموقع وتجهيزه خاصة وأن السوق له عمق تاريخي يمتد لاكثر من مائتي عام ويمثل رافدا اقتصاديا لاهالي المحافظة حيث تتنوع المعروضات فيه من المواشي المختلفة والحبوب الزراعية التي تنتجها مزارع المحافظة وكذلك السمن البلدي والعسل المحلي، إضافة إلى بعض المنتوجات الزراعية الموسمية. فيما أكد المهندس عمر الزهراني رئيس بلدية المحافظة أن البلدية ماضية في جهودها في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة منافذ بيع ملائمة لخدمة المواطنين الذين يمتهنون الحرف والأعمال الحرة مثل تربية الماشية والزراعة، إضافة إلى طرحها عددا من المواقع الاستثمارية في جميع مراكز المحافظة. وقد حضر تدشين السوق مشايخ وأعيان المحافظة الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ ولرئيس البلدية على ما بذل من جهود تدعم الحركة الاقتصادية في المحافظة وتوجد فرصا مناسبة لراغبي العمل أو الاستثمار.