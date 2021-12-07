ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 21 مخالفا لنظام البيئة؛ لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص جنوب مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه ضُبِطت 29 آلية تُستخدَم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمون من الجنسيات المصرية واليمنية والهندية والسودانية والبنغلاديشية والباكستانية والأفغانية، وطُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.