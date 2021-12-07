دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة اليوم، بحضور رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، نظام مجلس المنطقة وادارة اللجان والمجالس الإلكتروني، والذي يهدف إلى تحويل إدارة الاجتماعات الورقية بالإمارة والجهات ذات العلاقة إلى محتوى وإجراءات تسهم إستراتيجياً في تحقيق رؤية الحكومة الرقمية، وذلك بالتعاون مع جامعة تبوك. واستمع سموه إلى شرح من رئيس الجامعة عن آلية عمل النظام الذي ستتم فيه جدولة وإنشاء الإجتماعات للمجالس واللجان، ودعوة وتسجيل حضور الأعضاء، إضافة إلى التصويت الإلكتروني على القرارات والتوصيات، والتوقيع الإلكتروني دون الحاجة لطباعة محاضر الاجتماعات، والحفاظ على موثوقية المعلومات بعد أرشفتها. وبارك سموه انطلاق هذه المرحلة من العمل، منوهاً بالتطور التقني الذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 في ظل الدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله. وأشاد سموه بما حققته إمارة المنطقة أخيراً من نجاحات وإنجازات في مجال التحول الرقمي على مستوى إمارات المناطق بالمملكة، مقدماً شكره وتقديره لرئيس جامعة تبوك وفريق العمل، متمنياً للجميع التوفيق والسداد. حضر حفل التدشين وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي وأمين مجلس المنطقة الدكتورة خلود بنت محمد الخميس.