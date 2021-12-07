أكد أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة الأمير سعود بن خالد الفيصل أهمية توجيه طاقات الشباب بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع، مُشيراً إلى أن التطوع يُعد بوابة الاستثمار الاجتماعي الأولى للفرد في بناء شخصيته المهنية وإكسابه الخبرات المتنوعة من خلال التعايش المجتمعي.

وقال خلال رعايته لحفل جمعية تطوع الخيرية «فزعة» بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وذلك بمقر الجامعة العربية المفتوحة بالمدينة المنورة، أن شباب وفتيات المنطقة سجلوا عدداً من النتائج الإيجابية في مجال التطوع مكنتهم ولله الحمد من الحصول على جوائز ومراكز متقدمة على مستوى المملكة، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية «فزعة» الدكتور سعيد بن دليم القحطاني، في كلمته خلال الحفل الخطابي الذي أُقيم لهذه المناسبة، الشُكر للأمير سعود بن خالد الفيصل على متابعته وتشجيعه المُستمر للأعمال التطوعية التي تضطلع بها الجمعية، مؤكداً أن الأزمات برهنت على أن الشُبان والشابات المتطوعين على قدر من الثقة بوقوفهم في الصفوف الأولى بجانب الجهات المعنية، ويتجلى ذلك بوضوح في المدينة المنورة خلال موسميّ رمضان والحج من كل عام.

عقب ذلك شاهد أمير المنطقة بالنيابة فيلماً توثيقياً عن الجمعية وجهودها خلال جائحة كورونا، ثم دشّن مُبادرة «تقدير» لتقدير جهود المتطوعين، وكذلك مُبادرة «سلاسل الإمداد» التي تُعنى بتوفير متطوعين متخصصين للجهات الحكومية والقطاع غير الربحي بمعايير محددة.

وفي ختام الحفل، كرّم الأمير سعود بن خالد الفيصل عدداً من أُسر المتطوعين المتوفين في جائحة كورونا، كما كرّم شُركاء الجمعية في نشاطاتها التطوعية ومُبادراتها المُجتمعية.