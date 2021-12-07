انطلقت اليوم (الثلاثاء)، بجامعة طيبة فعاليات ملتقى «اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة» الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالجامعة بالتعاون مع كلية التربية وذلك بمركز المؤتمرات، ويستمر لمدة يومين.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني خلال كلمة ألقاها إن الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يأتي ضمن المشاركة المجتمعية التي تقوم بها الجامعة وتضمن حقوق ذوي الإعاقة في المجتمع والاهتمام بقضاياهم، وتمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات الصحية والتعليمية دون تمييز.

وأضاف أن الملتقى تناول عدداً من المواضيع التي تهم ذوي الإعاقة وتعزز من ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة وإشراكهم بشكل كامل في كافة جوانب الحياة وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون إمكاناتهم.

وزار رئيس الجامعة المعرض المصاحب للملتقى الذي شارك به عدد من الجهات الحكومية والخاصة، واطلع على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان الملتقى احتضن عدداً من المحاضرات التي قدمها متخصصون حول «توعية طلاب الجامعة باضطراب التأتأة» قدمتها إيناس الحربي، و«التعليم الجامعي لذوي صعوبات التعلم» قدمها الدكتور سليمان الشيخ، و«تجربة القياس عن بعد» قدمتها ليلى زيدان، وكذلك محاضرة بعنوان «الكلية التقنية بالمدينة المنورة قسم التقنية الخاصة»، قدمها فهد الزهراني.

وشهد الملتقى تكريم رئيس الجامعة للموظفين والطلبة المتميزين من ذوي الإعاقة.