حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم المركز الأول بين إدارات التعليم على مستوى المملكة، في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي «فئة المشاريع التطوعية الحكومية»، جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي، مساء أمس بمدينة الرياض.

وتهدف الجائزة لإبراز وتكريم الجهود التطوعية المختلفة ونشر وترسيخ الفكر التطوعي لدى أفراد المجتمع والمساهمة في بناء صورة ذهنية إيجابية عن المجتمع السعودي تجاه قيم العطاء والبذل.

وعبر مدير عام التعليم بمنطقة القصيم عن سعادته بهذا الإنجاز، وبارك لجميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم القصيم، معربا عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه الدائم للأعمال التطوعية وعلى ما بذله من جهود في ترسيخ فكرة العمل التطوعي بالمنطقة، مؤكدا أن تحقيق تعليم القصيم للمركز الأول بين إدارات التعليم في المملكة؛ بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي، يعكس حجم الجهد والدعم المقدم من قبل وزارة التعليم في استثمار الخبرات والقدرات في تفعيل المشاريع والأعمال التطوعية، كما أوضح أن تعليم القصيم يسعى إلى تعميق قيمة التطوع ونشر ثقافته لدى الطلاب والطالبات وكافة منسوبيه، كما يشجع على العمل التطوعي في كل المناسبات الوطنية والمجتمعية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذا لأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن حصول تعليم القصيم على المركز الأول يعد إنجازاً إضافياً في إطار الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة على مستويات محلية ودولية، وحافزاً وداعماً للاستمرار في تسخير جميع القدرات لخدمة الوطن،‏ مثمنا الجهود المتميزة للزملاء والزميلات في إدارتي النشاط الطلابي والموارد البشرية في تعزيز وتطوير وخدمة العمل التطوعي.