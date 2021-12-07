أنقذ الكادر الطبي بقسم الكبار بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم حياة مقيم سوداني الجنسية يبلغ من العمر 28 عاما، بعد تشخيص التهاب شغاف القلب ناتج عن إصابة المريض بالحمى المالطية مع وجود تنبتات التهابية على الصمام الأورطي مع قصور أعضاء متعدد تكمن خطورة هذه التنبتات بأن انفصال أي جزء منها قد يؤدي إلى جلطات في الدماغ -لاسمح الله- والتي بدورها قد تؤدي إلى الشلل التام.

وبادر الفريق الطبي بالتدخل السريع وإجراء عملية إسعافية تضمنت استبدال الصمام الأورطي بصمام معدني، وإزالة جميع التنبتات الالتهابية. وقد تحسنت حالة المريض القلبية وعاد ولله الحمد عمل الصمام بشكل ممتاز مع إعطاء المغذيات والمضادات الحيوية حتى استقرت حالته بعد متابعة الأطباء، ليتم نقل المريض إلى مستشفى الرس وهو بصحة جيدة.

يذكر أن مثل هذه العمليات الجراحية الدقيقه يعمل عليها كوادر طبية متخصصة في طب وجراحة القلب بمركز الأمير سلطان بالقصيم، الذي يعد أحد المراكز الطبية المميزة لطب القلب على مستوى المملكة.