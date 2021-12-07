استقبل سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، في قصر العلم في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم (الثلاثاء)، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث استعرض حرس الشرف، ثم عزف السلامان الوطنيان للسعودية وسلطنة عُمان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بولي العهد.بعد ذلك صافح ولي العهد، كبار المسؤولين في سلطنة عُمان، كما صافح سلطان عُمان الأمراء والوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لولي العهد.

وقد عقد ولي العهد وسلطان عُمان جلسة مباحثات رسمية.

وفي بداية الجلسة، رحب سلطان عُمان بولي العهد في زيارته الحالية للسلطنة، فيما عبر ولي العهد عن شكره وتقديره لسلطان عمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ونقل ولي العهد خلال الجلسة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لسلطان عُمان، فيما حمله السلطان هيثم بن طارق تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما جرى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات الرسمية، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي.

كما حضرها من الجانب العُماني نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص للسلطان أسعد بن طارق آل سعيد، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، ووزير الثقافة والرياضة والشباب ذي يزن بن هيثم آل سعيد، ووزير ديوان البلاط السُلطاني خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير المكتب السُلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعُماني، ووزير الداخلية (رئيس بعثة الشرف) حمود بن فيصل البوسعيدي، ووزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الطاقة والمعادن الدكتور محمد بن حمد الرمحي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد.

وقد أقام سلطان عُمان هيثم بن طارق، مأدبة غداء تكريما لولي العهد.

وقدم سُلطان عُمان لولي العهد، وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى اعتزازاً بالروابط الأخوية والعلاقات الممتازة والتعاون البناء، والذي يعدّ أحد أرفع الأوسمة العُمانية ويُمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات.