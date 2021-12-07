هنأ ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة النجاح الكبير للنسخة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 الذي أقيم بحلبة كورنيش جدة.وأشاد الملك حمد بالجهود التي بذلت في التنظيم المميز لهذا الحدث الرياضي العالمي الذي يؤكد ما تمتلكه السعودية من قدرات وإمكانات كبيرة ما سيعزز بدوره من مكانتها وريادتها على خارطة الرياضة العالمية واستضافة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية الكبرى، معربا عن تمنياته الخالصة للمملكة وشعبها بتحقيق المزيد من النجاح والريادة والإنجاز في المجالات والقطاعات كافة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.كما هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالنجاح المميز لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، مشيداً بحسن التنظيم والإعداد لهذا السباق العالمي. ونوه بالدعم والاهتمام الذي يوليه ولي العهد للقطاع الرياضي واستقطاب مثل هذه السباقات العالمية بما يعزز من مكانة السعودية كوجهة مفضلة لمختلف الرياضات والفعاليات الدولية الكبرى، متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار والرفعة.وهنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة النجاح الكبير للنسخة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، الذي أقيم بحلبة كورنيش جدة. وأشاد بما شاهده في حلبة كورنيش جدة من تميز سيكون إلى جانب إبداع أبناء السعودية في التنظيم والإعداد للفعاليات الكبرى، إضافةً إلى جدول سباقات «الفورمولا1» عالمياً، مشيراً إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومساندة ولي عهده تكتب قصص النجاح في مختلف الميادين ما جعل العالم ينظر بإعجاب لتسارع خطوات التنمية وتوالي الإنجازات التي تبعث على الفخر والاعتزاز. وأعرب عن تمنياته للسعودية وشعبها بتحقيق المزيد من النجاح والتقدم والإنجاز في المجالات كافة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.كما هنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالنجاح المميز لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1.ونوه بالجهود الكبيرة التي بذلها ولي العهد والكوادر السعودية في إبراز هذا الحدث، بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة على خارطة الرياضات الدولية وجعلها محط الأنظار على الدوام، متمنياً للسعودية كل تقدم ورفعة في ظل قيادتها الحكيمة.