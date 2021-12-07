شارك وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب، التي انعقدت أمس (الإثنين) بجامعة الدول العربية برئاسة الجزائر، ومشاركة وزراء العدل ومن يمثلهم من رؤساء وفود الدول الأعضاء، وحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وناقش المجلس الوزاري مشاريع القرارات الخاصة بالبنود المطروحة على جدول الأعمال لاعتمادها التي تهدف لتعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، ومشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، وجهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة كوفيد – 19. وأكدت الجامعة العربية أهمية الدورة التي تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته، على أهمية مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تجابه العالم العربي، وفي مقدمتها مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة، وظاهرة غسيل الأموال، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية. ودعا أبو الغيط وزراء العدل العرب للتنبه لمخاطر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها ما صدر أخيرا عن محكمة إسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى الشريف، موضحا أنها خطوة خطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل العالم.