كشف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطنة يتزامن معها توقيع 13 اتفاقية بين البلدين.وأضاف اليوسف أن هذه الاتفاقيات قائمة على أسس استثمارية وتجارية واضحة؛ ومن ضمنها توقيع مجموعة OQ العُمانية لاتفاقيتين مع كل من أرامكو للتجارة وسابك، وفقا لـ«الشرق». وأشار قيس إلى توقيع اتفاقيات أخرى بين شركة النقل البحري السعودية والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات، واتفاقية بين دار الأركان العقارية ومجموعة عمران، وغيرها. إضافة إلى بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين السعودي والعُماني.6.2 مليار ريال الواردات العمانيةأظهر تقرير حديث صادر عن اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن الصادرات السعودية إلى عمان بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات العمانية نحو 6.2 مليار ريال، لتحتل عمان المرتبة 28 في صادرات المملكة، والمرتبة 20 في الدول المستورد منها. من أبرز السلع المُصدّرة من السعودية إلى عُمان المنتجات المعدنية والألبان والمنتجات الحيوانية واللدائن ومصنوعاتها. أما المستوردة فأهمها الحديد والصلب والمنتجات المعدنية والشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية واللدائن ومصنوعاتها.رؤية عمان: 50 سنة إعفاءات ضريبية للمناطق الحرةكما استعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في سلطنة عمان، المتمثلة ببرنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية عمان 2040) حيث يتضمن خفض الضرائب على أرباح المشاريع الأجنبية، وإعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات (وإلى 50 سنة للمناطق الحرّة)، وانخفاض معدلات الضرائب الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة، فضلاً عن حوافز إضافية في قطاعات واعدة كالصناعات التحويلية والتكنولوجيا والاتصالات والثروة السمكية وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والصحة والتعليم والسياحة والرياضة، إضافة إلى الطاقة والتعدين.