شهد رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية، بين الجامعة وجمعيات الأمل لذوي الإعاقة السمعية، وضياء لرعاية المكفوفين، وسعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وعازم للإعاقة الحركية للكبار بعسير، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء ومنسوبين وطلاب.

وأوضح المشرف على مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة الدكتور عامر جعفر، أن هذه الاتفاقيات هدفت إلى توسعة دائرة المشاركة، والدمج لذوي الإعاقة من النواحي التعليمية والاجتماعية والثقافية، وتسهيل جميع الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.