دشن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، اليوم (الإثنين)، الورشة التي أقامتها إدارة المراجعة الداخلية بتعليم جدة «عن بُعد»، عن دور المراجعة الداخلية في كشف حالات الفساد، ضمن برنامج وطننا أمانة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار «تعزيز النزاهة أولوية وطنية»، بمشاركة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ضمن برنامج وطننا أمانة.

وأكد المسعودي خلال كلمته الافتتاحية للورشة أهمية ترسيخ مفهوم النزاهة وتعزيز قيمها في نفوس منسوبي ومنسوبات تعليم جدة لا سيما أنها مؤسسة تربوية وتعليمية وهي معنية بترسيخ ذلك المفهوم بشكل مباشر في أوساط المجتمع التعليمي بجدة مقدماً الشكر الجزيل لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على جهودها في تقديم وإدارة هذه الورشة متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

بعد ذلك بدأت أعمال الورشة التي أدارها المشرف العام على برنامج وطننا أمانة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بدر حويل، تناول من خلالها مدير مراجعة الالتزام بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد فهد العجلان عددا من المحاور التي تضمنت معرفة مفهوم الفساد والاحتيال ومعرفة أنواع وأسباب الأخطاء والاحتيال وكيفية حدوثها والوقاية منها وتجنبها مستقبلا، وكذلك مفهوم القدرة على تقييم مخاطر الاحتيال والتحليل واكتشاف مؤشرات الفساد (الرايات الحمراء) والقدرة على تسخير تكنولوجيا المعلومات لتحقيق اهداف التدقيق بكفاءة وفاعلية.

كما شهدت الورشة مشاركة المشرف العام على الادارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة التعليم عبدالله السكاكر الذي أكد اهمية ودور المراجع الداخلي التي تكمن في كونه خط الدفاع الاول في كل منشأة حكومية ضد اي اخطاء او محظورات إدارية، وقدم شكره لكل من شارك في الورشة ولتعليم جدة على تنظيمها.

من جهتها أوضحت مديرة إدارة المراجعة الداخلية بتعليم جدة هناء الغامدي أن الورشة تهدف إلى التعريف بأهمية إدارة المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية والمهارات اللازمة للمراجعين الداخليين.