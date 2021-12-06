تستعد الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتنفيذ مشروع لتطوير بعض مخيمات إسكان الحجاج في مشعر منى القائمه حاليا وتطوير دورات المياه وإنشاء مطابخ نموذجية لاستخدامها خلال مواسم الحج خلال السنوات القادمة.



وطرحت شركة «كدانة» الذراع التنفيذية للهيئة والمطور الرئيسي للمشاعر المقدسة وحماها منافسة لمشروع تطوير المخيمات ودورات المياه والمطابخ النموذجية. وسوف يشمل المشروع التطويري سبعة مواقع لمخيمات منى مع إنشاء مطابخ نموذجية بها وفق أحدث المواصفات الفنية واشتراطات الأمن والسلامة، وتسعة مشاريع لتطوير مجمعات دورات المياه في مشعر منى.

وتأتي هذه المشاريع التطويرية بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن الذين يقصدون المشاعر المقدسة خلال مواسم الحج من كافة أقطار ودول العالم.